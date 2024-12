La Gendarmerie nationale frappe fort : 24 interpellations et un arsenal saisi lors d’une opération de sécurisation à Dakar

Dans un communiqué officiel publié sur sa page Facebook et lu par la rédaction de Dakaractu, la Gendarmerie nationale du Sénégal annonce le succès d’une opération de sécurisation menée dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024. Ce vaste déploiement, orchestré par la légion de Gendarmerie de Dakar en collaboration avec les compagnies de Rufisque, de Keur Massar et la Légion de Gendarmerie d’Intervention (LGI), s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’insécurité urbaine.







Des résultats impressionnants







Le bilan de cette opération témoigne de son efficacité :



• 27 véhicules immobilisés pour diverses infractions ;



• 42 motos immobilisées, souvent impliquées dans des délits ;



• 24 personnes interpellées, pour des motifs non spécifiés à ce stade ;



• Un arsenal inquiétant d’armes blanches (coupe-coupes, couteaux, marteaux, entre autres) a également été saisi.







Ce coup de filet s’ajoute aux efforts continus des forces de sécurité pour renforcer la tranquillité publique dans la capitale et ses environs.







Des opérations qui se poursuivent







La Gendarmerie nationale a également annoncé que ces actions ne s’arrêteront pas là. « Ces opérations vont se poursuivre sur tout le territoire national pour mieux assurer la sécurité et la tranquillité des populations », précise le communiqué.







Une réponse au sentiment d’insécurité ?







Ces derniers mois, plusieurs zones de Dakar, Rufisque et Keur Massar ont été le théâtre d’actes de violence et de vols à main armée, alimentant un sentiment croissant d’insécurité. La mobilisation des différentes unités de la Gendarmerie montre une volonté claire de riposter avec fermeté et de rétablir l’ordre.







La population attend désormais avec impatience des résultats durables sur le terrain, alors que les autorités appellent à une vigilance collective pour compléter leurs efforts.