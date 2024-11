La France "prend acte" de la dénonciation de l'accord de défense par le Tchad (porte-parole Affaires étrangères)

La France "prend acte" de la résiliation de l'accord de coopération militaire entre le Tchad et la France annoncé jeudi par N'Djamena, mais "entend poursuivre le dialogue" avec ce pays du Sahel, a indiqué vendredi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



"La France a entamé depuis près de deux ans une réflexion et un dialogue avec ses partenaires sur la reconfiguration de ses dispositifs militaires en Afrique", a rappelé à l'AFP le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. "Dans ce cadre, un dialogue étroit est mené avec les autorités tchadiennes, qui ont fait part de leur souhait de voir évoluer le partenariat de sécurité et défense", a-t-il ajouté.