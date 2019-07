LE CALVAIRE DES SÉNÉGALAIS EN MAURITANIE / Tracasseries policières gratuites, arrestations tous azimuts, rapatriements non motivés face à l'irresponsabilité dénoncée des autorités diplomatiques...

Le gouvernement du Sénégal devrait-il revoir sa copie pour permettre aux Sénégalais qui vivent en Mauritanie de le faire plus aisément ?



Dans ce reportage réalisé par Dakaractu à Nouakchott fraîchement sortie d'une élection présidentielle compliquée, il ressort que nos compatriotes sont confrontés à mille difficultés. Des tracasseries policières aux arrestations arbitraires en passant par les rapatriements non motivés, les Sénégalais souffrent. Cette situation est rendue plus intenable par l'irresponsabilité dénoncée des autorités diplomatiques Sénégalaises qui sont considérées comme des fantômes par les personnes interrogées. Nos compatriotes d'espérer avec Ghazouani , le Président nouvellement élu en Mauritanie, une plus grande considération. Ce qui devra passer par une plus grande fermeté de l'État Sénégalais, certainement...