LATMINGUÉ : Le Docteur Macoumba Diouf mobilise les chefs de village pour booster la taxe rurale

Le maire de Latmingué a rencontré ce samedi l'ensemble des chefs de village de sa commune pour une meilleure sensibilisation sur le recouvrement de la taxe rurale. " l'objectif de notre rencontre, c'est de travailler à comment arriver à une couverture parfaite, à 100% de la taxe rurale, c'est ce qu'on appelle le minimum fiscal. Le président de la République va faire quelque chose pour les chefs de village, en tout cas, il va faire davantage. Alors, on s'est dit, est ce que tous les citoyens se sont acquittés de leur devoir? Et nous pensons que le minimum, c'est de s'acquitter de sa taxe fiscale annuellement. Donc, on voudrait désormais que ce taux soit à 100%".



La réunion qui était une occasion de sensibiliser les acteurs sur l'utilité du paiement annuel des taxes rurales, avait aussi permis de motiver davantage les 84 chefs de village de Latmingué. Car le maire a mis à leur disposition des cadeaux constitués d'éléments d'identification c'est-à-dire des badges, des drapeaux et des cachets." Ce sont des éléments qui vont leur permettre d'authentifier leurs actes(cachets) au nom de chaque village et son chef de village avec ses références téléphoniques, d'identifier leurs résidences avec le drapeau national. Mais aussi, qu'ils viennent à nos rencontres, ils sont souvent dans l'anonymat, je pense qu'on doit pouvoir les identifier d'où la confection des badges", a ajouté le maire de Latmingué qui dit être en phase avec la politique de décentralisation du chef de l'État.