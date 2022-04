L'opérateur Wave autorisé à déployer sa licence d'établissement de monnaie électronique(Communiqué)

L’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’est accordée avec l’opérateur Wave pour le déploiement de la licence Wave Digital Finance, la filiale Groupe Wave Mobile Money (Wave) au Sénégal, informe un communiqué transmis à Dakaractu.

Il deviendra ainsi première structure non-bancaire, non-opérateur de télécommunications et opérant dans plusieurs marchés de l’espace UEMOA, à travers cette licence d’Établissement de Monnaie Électronique (EME) par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest - BCEAO.

Cette décision de la Banque Centrale est un signal fort de la reconnaissance grandissante pour de nouveaux modèles d’inclusion financière conduits par des fintechs telles que Wave. Jusqu’ici la fintech panafricaine menait ses activités mobiles money à travers des banques partenaires.

Cette licence permettra à la fintech de diversifier sa proposition de valeur et d’offrir plus de services financiers tels que les paiements marchands, l’épargne, le crédit et les transferts d’argent internationaux en collaboration avec d’autres partenaires de l’écosystème financier de l’espace UEMOA, informe en outre le document.

Drew Durbin Président-Directeur Général de Wave se dit très réjoui de cette décision de la Banque Centrale ainsi que la Directrice Régionale de Wave dans l’UEMOA, Mme Coura Carine Sène. Un moment historique car cela représente à la fois la reconnaissance du travail abattu ces dernières années et l'ouverture à des perspectives encore plus ambitieuses a-t-elle soutenu.

Pour rappel, depuis qu’il a été lancé en 2018, le service mobile Money de Wave a réussi à révolutionner l’industrie mobile money établie dans l’espace UEMOA et au-delà depuis plusieurs décennies.

Grâce à ce modèle, l’inclusion financière basée sur les meilleures avancées technologiques permettent aux clients de payer leurs factures gratuitement, des retraits et dépôts d’argent sans frais et des transferts à seulement 1%, - le rendant jusqu’à 70% plus abordable comparé aux structures de prix traditionnelles de ses concurrents.