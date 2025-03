L'audace d'un assouplissement quantitatif de la BCEAO pour éviter le plongeon des finances publiques sénégalaises. (Par M. Seydina Alioune NDIAYE, Economiste, Banquier d'affaires)

3. Le modèle européen d'assouplissement quantitatif face à la crise

Le précédent grec comme référence

L'assouplissement quantitatif (Quantitative Easing ou QE) représente une politique monétaire non conventionnelle mise en œuvre par plusieurs banques centrales à travers le monde. L'exemple le plus pertinent pour notre analyse est celui de la Banque Centrale Européenne (BCE) face à la crise de la dette grecque en 2009.

La Grèce présentait alors des similitudes frappantes avec la situation actuelle du Sénégal : un ratio dette/PIB extrêmement élevé (177%), un déficit public de 13%, et un stock important de dette tant extérieure qu'intérieure. Face à cette crise, l'Union Européenne a mis en place un plan de sauvetage de 110 milliards d'euros de prêts sur trois ans .

À travers son programme d'assouplissement quantitatif, la BCE a procédé à des rachats massifs de dette souveraine sur le marché secondaire, injectant ainsi de la liquidité dans le système et contribuant à stabiliser les marchés obligataires européens. Cette intervention a permis d'éviter un défaut de paiement de la Grèce et de donner au pays le temps nécessaire pour mettre en œuvre des réformes structurelles.

Plus largement, les politiques de QE ont été massivement utilisées par les grandes banques centrales mondiales: la Réserve Fédérale américaine (FED) a mobilisé environ 4 000 milliards USD (après la crise des sub-prime), tandis que la BCE a injecté près de 2 500 milliards EUR dans le cadre de ces interventions non conventionnelles.

La littérature économique a largement étayé les principaux effets bénéfiques d'un programme de QE, incluant, entre autres, la réduction du coût de financement pour l'État émetteur, l'injection de liquidités dans le système bancaire, l'amélioration des conditions de financement pour l'ensemble de l'économie, et un soutien indirect à la croissance économique. Transposé au contexte de l'UEMOA, un tel programme pourrait constituer une réponse efficace à la crise sénégalaise.

D'où notre proposition d'un nouveau cadre d'intervention pour la BCEAO par un élargissement temporaire du mandat de politique monétaire. En effet, un assouplissement quantitatif par la BCEAO nécessiterait une évolution de son cadre opérationnel actuel. Si son mandat prioritaire demeure la stabilité des prix, les circonstances exceptionnelles pourraient justifier une interprétation plus large, incluant la stabilité financière et le soutien à la croissance économique durable.

Dans le cadre du Sénégal, je propose ce plan d'actions spécifique autour des mesures suivantes:

1. Rachat progressif par la BCEAO d'une partie significative de la créance bancaire de 2 500 milliards de FCFA identifiée dans le dernier rapport de la Cour des Comptes. Cette opération ciblerait prioritairement les titres détenus par les banques commerciales, libérant ainsi leur capacité à financer l'économie réelle.

2. Mise en place d'un programme spécial d'achat de titres publics sénégalais sur le marché secondaire, avec un plafond prédéfini (par exemple 1.000 milliards de FCFA sur 18 mois), permettant de stabiliser les rendements et de faciliter les nouvelles émissions de l'Etat.

3. Création d'une facilité temporaire de refinancement des banques commerciales à des taux préférentiels, conditionnée à l'achat de nouveaux titres publics sénégalais, créant ainsi un circuit vertueux de financement.

Au demeurant, ces mesures s'inscriraient dans le cadre plus large des réformes du Franc CFA, dont la dernière phase a été marquée par l'annonce du passage à l'Eco. Cette transition monétaire offre une opportunité unique de repenser le cadre de politique monétaire régional, en l'adaptant aux défis contemporains des économies membres.

4. La nécessité d'une approche diplomatique concertée Sénégal/Côte d'Ivoire

Le couple sénégalo-ivoirien comme moteur de l'initiative

À l'instar du couple franco-allemand qui a joué un rôle moteur dans les innovations de la politique monétaire européenne, un couple sénégalo-ivoirien pourrait émerger comme le fer de lance de cette initiative en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, première économie de l'UEMOA, et le Sénégal, disposent ensemble du poids économique et de l'influence politique nécessaires pour porter ce projet.

Cette alliance stratégique pourrait s'appuyer sur des intérêts convergents : renforcer le leadership régional, prévenir un effet de contagion en cas de défaut sénégalais, et démontrer la capacité de la région à innover et à résoudre ses problèmes par des solutions endogènes.

Cette approche constituerait une innovation majeure dans la coopération monétaire ouest-africaine, démontrant la capacité des institutions régionales à s'adapter face à des crises majeures. Elle pourrait également servir de précédent pour d'autres économies de la région confrontées à des difficultés similaires.

Conclusion

Face à la gravité de la crise financière que traverse le Sénégal, marquée par l'échec des négociations avec le FMI et une situation budgétaire alarmante, la BCEAO a non seulement la possibilité mais aussi le devoir d'intervenir. En tant qu'institution régionale dont le Sénégal est membre fondateur et pays hôte, elle ne peut rester spectatrice d'une détérioration qui menacerait la stabilité de toute la zone.

Un programme d'assouplissement quantitatif adapté au contexte ouest-africain constituerait une réponse innovante et potentiellement efficace. En s'inspirant des meilleures pratiques internationales tout en tenant compte des spécificités régionales, cette approche créerait l'espace budgétaire nécessaire pour que le Sénégal puisse mettre en cœuvre les réformes structurelles indispensables à son redressement.