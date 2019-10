L’association TRINGA au secours des malades du cancer.

L’Association TRINGA et l’artiste chanteur Pape Diouf, en partenariat avec la Ligue Sénégalaise contre le Cancer (LISCA) et le groupe Pape & Cheikh se joignent pour aider les personnes malades atteintes de cancer.

TRINGA est une association à but non lucratif fondée au Sénégal et qui soutient les communautés défavorisées à travers la santé, l’éducation et la culture, en menant différentes actions sociales. Créée par Awa Thiam qui en est d’ailleurs la présidente et une parente du défunt Mamadou Konté, artiste musicien qui a fait ses preuves dans ce monde, son nom sera perpétué à travers l’association.

Comme elle le fait chaque année, la présidente de l’association compte organiser durant le mois d’octobre, une série d’activités dont un grand gala au cours duquel une vente aux enchères de tableaux d’art aura lieu et dont les fonds seront entièrement versés à la LISCA...