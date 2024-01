L' année 2023 est la période la plus chaude jamais enregistrée

2023 est une année que le monde de la science ne compte pas mettre de côté d'aussitôt. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le climat chaud de l'année précédente est une véritable manifestation limpide du changement climatique.

L'année 2023 n'est peut-être plus à notre portée, mais elle a eu le temps de grandement nous marquer en matière de climat. En effet, d'après des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), l'année passée est officiellement l’année la plus chaude que la Terre ait connue en 164 ans depuis qu’il existe des mesures directes de température. Cette idée est partagée par d'autres organisations telles que Copernicus, l'Union National, The World Meteorological Organization et l'institut royal météorologique (IRM).

Aussi, précisons-nous que la nouvelle année 2024 ne sera pas en reste. Pour bien des scientifiques, elle sera certainement plus chaude que l'année 2023. "Nous nous attendons à deux nouvelles années consécutives de records de température", a déclaré Nick Dunstone, du service météorologique national du Royaume-Uni.