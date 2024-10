Élections législatives 2024 : Le Forum Civil dénonce une campagne déguisée avec les moyens de l’État

Malgré ces observations préoccupantes, le rapport précise que le climat électoral reste calme dans la quasi-totalité des 46 départements du Sénégal. Le dépôt des candidatures et la gestion des recours se sont déroulés sans tensions majeures, et les organes de gestion des élections, tels que le ministère de l’Intérieur et la CENA, continuent de communiquer avec les parties prenantes pour assurer la transparence du processus.



Ce rapport met en lumière des dérives possibles et souligne la nécessité de surveiller de près les pratiques sur le terrain à l’approche des élections.