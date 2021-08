L'an un de l'après explosion à Beyrouth : Des échauffourées devant le parlement Libanais, plusieurs blessés enregistrés.

Ce mercredi correspond au jour de la commémoration de l'an 1 de ce drame qui a décimé 218 vies et blessé plus de 6.000 personnes après deux explosions successives au port de Beyrouth.



Une messe s'est tenue ce matin dans les lieux du drame avec toutes les familles des victimes venues prier pour leurs proches disparus dans cette tragédie. Cependant, le peuple Libanais qui attend toujours une justice qui tarde à se faire, ne veut pas rester indifférent face aux causes de cette explosion.



Des manifestants se sont rendus devant le parlement pour exiger la levée de l'immunité parlementaire de ceux qui seraient impliqués dans cette affaire. "On compte près d'une dizaine de blessés dont 8 hospitalisés", avons-nous appris sur France 24.



Pour l'heure, les affrontements continuent devant le parlement Libanais entre forces de l'ordre et manifestants...