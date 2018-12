L’acte de Birima Mangara qui a provoqué la colère de Macky Sall

Alors que le président de la République était à Paris au Groupe consultatif, accompagné des membres de son gouvernement, le ministre du Budget a eu une attitude qui a fortement irrité Macky Sall. Dans la capitale française où les hautes autorités étatiques s’étaient données rendez-vous, l’arrivée tardive de Birima Mangara sur les lieux et le fait qu’il était injoignable a mis son patron dans une colère noire, a appris Dakaractu.





La raison de ce mécontentement du président Macky Sall résulte de cette impossibilité de joindre le ministre Birima Mangara. Ce, à quelques instants de l’ouverture des travaux au Groupe consultatif de Paris. Mécontent à cause de cette situation, Macky Sall n’a pas alors mâché ses mots face au mis en cause. Le journal Les Echos qui en donne l’information a révélé que le locataire du Palais lui a craché toutes ses vérités, tout en lui refusant de placer le moindre mot d’excuse pour s’expliquer.



Il est en fait reproché au ministre en charge du Budget non seulement d’être venu en retard rejoindre la délégation sénégalaise, mais celui-ci demeurait injoignable jusqu’à son arrivée à Paris. La source de le situer antérieurement vers Bruxelles.



À cette rencontre entre les autorités étatiques du Sénégal et des partenaires techniques et financiers qui s’est soldé par la moisson de plus 7 356 milliards alors que le tiers était recherché, c’est dire que tous les membres de la délégation présidentielle n’avaient pas affiché leur satisfaction des jours heureux.



Selon des sources dudit quotidien, Macky Sall a attendu que toute son équipe prenne place dans la salle de conférence du siège de la Banque mondiale, avant le début des négociations avec les bailleurs de fonds, pour interpeller Birima Mangara, le ministre du Budget. ‘’Enfin, vous voilà ! Mais, vous vous prenez pour qui pour disparaître comme vous voulez ?’’, a dit le président à son interlocuteur. Alors que celui-ci tentait de s'expliquer, Macky Sall l’en a empêché avant de le charger de nouveau : ‘’Je ne vous écoute pas. Avec votre comportement, vous devez savoir que vous avez un sérieux problème !’’



Ces propos lâchés, le président Macky Sall s’est aussitôt désintéressé de B. Mangara et a repris sa position normale au præsidium.