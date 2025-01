L'Union africaine place 2025 sous le signe de la mémoire et de l’action : Aminata Touré fait le détail

L’année 2025 sera marquée par un thème d’une importance historique et politique pour le continent africain et sa diaspora. L’Union africaine (UA) a choisi comme fil conducteur de l’année : « Justice pour les Africains et les personnes d’ascendance africaine grâce aux réparations ».

Un appel puissant à revisiter les pages sombres de l’histoire, notamment l’esclavage, la colonisation et le pillage des ressources africaines, et à exiger réparation.

Le thème met en lumière les violences structurelles et systématiques subies par l’Afrique et ses descendants, qui continuent de façonner les inégalités contemporaines.

L’ancien Premier ministre sénégalais Aminata Touré, dans un post publié sur sa page Facebook, a détaillé les enjeux de cette initiative, appelant économistes et juristes africains à agir concrètement.

Elle exhorte notamment à quantifier le préjudice subi et à engager des démarches judiciaires au sein des tribunaux africains, mais aussi dans ceux des anciennes puissances esclavagistes et coloniales, comme la France, ou encore dans des juridictions de compétence universelle.