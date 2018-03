L’UEFA annonce de profonds changements en Ligue des Champions et en Europa League

L’UEFA poursuit ses modifications en long, en large et en travers pour ses coupes d’Europe. Après avoir indiqué il y a un mois des changements dans son indice qui fait la part belle à la France notamment, l’association européenne a dévoilé ses nouvelles dotations pour la saison à venir. Ce n’est donc plus 2,3 milliards d’euros qui seront à partager mais désormais 3,4 milliards d’euros en Ligue des Champions et 500 M€ en Ligue Europa au lieu de 400 M€ aujourd’hui. Les changements ne sont pas terminés.



Dans un communiqué, l’UEFA a dévoilé de nouveaux changements pour la saison prochaine, certains mineurs, d’autres bien plus importants, car ils concernent directement la politique de transfert des clubs. Ainsi, les équipes pourront désormais inscrire jusqu’à trois joueurs entre la phase de groupes - en Ligue des Champions comme en League Europa - et la phase finale. Un changement majeur car jusque là, un club qui venait de recruter un joueur durant le mercato d’hiver qui avait déjà disputé la même compétition européenne avec son ancienne équipe ne pouvait pas être réinscrit. À titre d’exemple, Philippe Coutinho pourrait disputer la phase finale de Ligue des Champions avec le Barça après avoir disputé la phase de groupes sous la tunique de Liverpool.



Un 4e changement autorisé en prolongations lors de la phase à élimination directe !

Autres modifications, moindres cette fois-ci, des changements d’horaires sont confirmés pour la tenue des rencontres. Dorénavant, une première vague de matches débutera à 18h55 quand le coup d’envoi de la seconde vague sera donné à 21h. Tous les matches de la 6e et dernière journée de la phase de poules auront lieu simultanément. Aussi, les entraîneurs pourront faire appel à un 4e changement en cas de prolongations durant la phase à élimination directe.



Exceptionnellement, 23 joueurs pourront être inscrits sur la feuille de match lors des finales des deux coupes européennes au lieu de 18 aujourd’hui. Enfin dernier changement, l’UEFA va autoriser un club ayant remporté l’Europa League (ou précédemment la coupe UEFA) trois fois de suite, ou cinq fois dans son histoire, de porter un écusson distinctif sur la manche du maillot. À ce titre, seul le FC Séville pourra arborer cette distinction grâce à ses victoires en 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016.

