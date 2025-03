L'ONAS rend hommage à M Abdou Diouf ( Directeur du Budget)

Le Directeur général du Budget Abdou Diouf qui vient de nous quitter, était un membre éminent du CA de l'Onas, au sein duquel il a été accueilli le 6 mars 2024. Presque un an jour pour jour, le 7 mars 2025, il le quitte pour répondre à l'appel de son Seigneur, dans la stupeur et la désolation.!



Homme compétent et courtois, il n'en savait pas moins faire prévaloir ses points de vue avec rigueur et détermination. Ses éclairages avisés sur des points délicats de nos délibérations, nous manqueront assurément.!



Le dernier message que je lui ai adressé, dans le cadre d'une mission que le CA lui avait confiée, date du vendredi 7 mars 2025, à 19h13 Il restera hélas sans réponse..!

J'adresse mes condoléances émues au Chef de l'Etat et à son gouvernement, à Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, à Monsieur le Ministre de l’Hydraulique et de l Assainissement , à tous ses Collègues du CA, à sa famille et à ses proches..!

Puisse le Seigneur, à la faveur de ce mois béni de Ramadan, le recevoir en son plus Illustre Paradis et veiller sur sa famille..!

Amine.



Monsieur Alassane NDAO