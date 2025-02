L’ONAS honore ses retraités et se projette vers l’avenir

C’est dans une ambiance empreinte d’émotion et de reconnaissance que l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a rendu hommage à ses agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Une cérémonie solennelle, marquée par les mots forts du Directeur général, M. Sény Diène, qui a salué l’engagement et le dévouement des travailleurs ayant consacré plusieurs décennies au service de l’entreprise et du pays.



« Nous vous célébrons aujourd’hui parce que nous vous devons beaucoup », a affirmé M. Diène devant les retraités, leurs proches et l’ensemble du personnel réuni pour l’occasion. Il a souligné la valeur de l’expérience et des compétences acquises par ces agents, dont certains cumulent 30 à 40 ans de service, et a insisté sur l’importance de leur rôle dans le rayonnement de l’ONAS.



Mais au-delà de l’hommage rendu, cette cérémonie a aussi été l’occasion de se projeter vers l’avenir. Le directeur général a rappelé les nombreux défis qui attendent l’ONAS en 2025, notamment la gestion des inondations. « Le temps presse », a-t-il averti, mettant en avant la nécessité d’anticiper les mesures prioritaires pour éviter les catastrophes lors de la saison des pluies. Il a également souligné l’engagement des autorités, notamment le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, dans la préservation du cadre de vie et la lutte contre les inondations.





Parmi les projets phares en cours, Mr. Sény Diène a mentionné le renouvellement du collecteur Hann-Fann, la dépollution de la baie de Hann et le drainage des eaux pluviales à Touba. Il a exhorté les agents de l’ONAS à redoubler d’efforts pour mériter la confiance des autorités et des citoyens.



Concluant son allocution sur une note d’optimisme, le directeur général a appelé à la mobilisation de tous pour surmonter les défis à venir et consolider les acquis de l’ONAS. « Travaillons main dans la main pour repousser toutes les limites », a-t-il lancé, formulant le vœu d’une année 2025 placée sous le signe du succès et de la prospérité.



Une cérémonie marquée par la reconnaissance et la projection vers l’avenir, où l’ONAS a réaffirmé son ambition de poursuivre son rôle clé dans le développement du pays.