L'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz après un vote parlementaire unanime

Une décision potentiellement explosive a été prise par le parlement iranien : les députés ont voté à l'unanimité pour la fermeture du détroit d'Ormuz. Cette voie maritime est cruciale pour le transit d'une part significative du pétrole mondial, et une telle action pourrait avoir des répercussions majeures.



Cependant, cette mesure ne sera pas immédiate. La décision finale repose désormais entre les mains du Conseil suprême de la sécurité nationale et, en dernier ressort, du Guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. Si cette fermeture est confirmée, elle risquerait d'entraîner une flambée des prix du pétrole et d'intensifier considérablement les tensions géopolitiques dans la région.