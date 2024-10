L'Iran met en garde contre toute intervention militaire sur son sol en soutien à Israël (état-major)

L'Iran a mis en garde mercredi contre tout intervention militaire contre son sol en soutien à Israël, après une attaque de missiles contre son ennemi juré en réponse aux assassinats des chefs du Hamas et du Hezbollah.



"En cas d'intervention directe de la part des pays soutenant le régime dans l'agression et l'attaque contre l'Iran, leurs centres et intérêts dans la région seront également confrontés à une puissante attaque" de l'Iran, a annoncé l'état-major des forces armées iraniennes, dans un communiqué cité par l'agence locale Fars.