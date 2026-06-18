Incompétence du CC sur le statut de député de Ousmane Sonko : « Une décision qui ne change l’illégalité… » (FDR)

Le Conseil Constitutionnel s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur le statut d’Ousmane Sonko, occupant la fonction de seconde personnalité de l’État. Cette décision a immédiatement suscité des réactions notamment chez le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR), qui en a pris acte dans un communiqué parvenu à la rédaction. Pour la coalition, cette déclaration d’incompétence du Conseil ne change rien à l’illégalité du fait qu’elle dénonce, comme « forfaiture ». Le FDR estime que chaque citoyen a le devoir de s’opposer à cette situation, qu’il juge contraire à la morale et au bien commun.
La Conférence des Leaders du FDR annonce par ailleurs sa détermination à prendre, dans le respect des lois de la République, toutes les initiatives qu’elle jugera pertinentes pour construire ce qu’elle appelle une « alternative démocratique ». La coalition lance à cet effet un appel aux partis politiques, à la société civile, aux syndicats et à la jeunesse, pour constituer un front large.
La Conférence des Leaders du FDR annonce par ailleurs sa détermination à prendre, dans le respect des lois de la République, toutes les initiatives qu’elle jugera pertinentes pour construire ce qu’elle appelle une « alternative démocratique ». La coalition lance à cet effet un appel aux partis politiques, à la société civile, aux syndicats et à la jeunesse, pour constituer un front large.
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