Gendarmerie nationale : le ministre des Forces armées Yankoba Diémé en visite au Haut-commandement

Le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a effectué ce jeudi 18 juin 2026 une visite à l’état-major du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale, marquant ainsi son premier contact officiel avec l’institution depuis sa nomination.



Accueilli à la place d’armes du Quartier Samba Diéry Diallo de Colobane par le général de division Martin Faye, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, le ministre a reçu les honneurs militaires en présence des personnels des grands commandements et services.



Cette visite a débuté par une présentation détaillée de la Gendarmerie nationale, de ses missions, de son organisation et de ses perspectives de développement. Le ministre a ensuite assisté à plusieurs démonstrations opérationnelles réalisées en direct à Diamniadio et en mer, mettant en avant les capacités de l’institution, notamment dans le domaine de la surveillance par drones.



La délégation ministérielle a également visité plusieurs unités spécialisées de la Gendarmerie, parmi lesquelles l’Escadrille des drones, la Section spéciale chargée de la protection de l’environnement, la Légion de Gendarmerie d’intervention, le Groupement cynotechnique ainsi que l’unité de la Cavalerie montée.



La visite s’est achevée par une démonstration opérationnelle du Groupe d’intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN), suivie de la signature du livre d’or par le ministre.



Au-delà de son caractère protocolaire, cette journée a permis à Yankoba Diémé de mieux appréhender les missions, les capacités opérationnelles et les défis de la Gendarmerie nationale dans un contexte marqué par l’évolution des enjeux sécuritaires.



Saluant la qualité de l’accueil et le professionnalisme des personnels, le ministre des Forces armées a réaffirmé l’importance stratégique de la Gendarmerie nationale dans le dispositif de défense et de sécurité du Sénégal. Il a également exprimé sa volonté d’accompagner l’institution dans sa montée en puissance afin de lui permettre de remplir efficacement ses missions au service de la Nation.

