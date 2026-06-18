GUÉRÉO – Soukèye Sarr alerte : « L’érosion côtière emporte nos maisons et le manque d’eau menace notre avenir »

La conférence sur l’intelligence artificielle organisée au lycée de Guéréo n’a pas seulement permis de débattre des enjeux du numérique pour l’école sénégalaise. Elle a également servi de tribune aux préoccupations majeures des populations de la commune de Sindia.



Prenant la parole au nom du maire Thierno Diagne, la conseillère municipale Soukèye Sarr a profité de la présence de Mary Teuw Niane, Directeur de Cabinet du Président de la République, pour dresser un tableau sans complaisance des difficultés auxquelles font face les habitants de Guéréo et de Sindia.



Au micro de Dakaractu Mbour, elle a insisté sur le déficit d’infrastructures éducatives adaptées aux défis de l’intelligence artificielle.



« Si l’État veut faire de l’intelligence artificielle un véritable levier de développement, il doit accompagner les établissements scolaires en équipements modernes, en laboratoires et en infrastructures adaptées aux sciences et aux nouvelles technologies », a-t-elle déclaré.



Mais au-delà de l’école, la représentante du maire a lancé un cri du cœur sur deux urgences qui préoccupent quotidiennement les populations : l’accès à l’eau potable et l’avancée inquiétante de l’érosion côtière.



Selon elle, l’urbanisation accélérée provoquée par les grands projets structurants comme l’AIBD et le futur Port de Ndayane exerce une pression croissante sur les ressources disponibles. « Aujourd’hui encore, une partie importante de la population n’a pas accès à l’eau potable. Nous plaidons pour un raccordement au système KMS3 afin de soulager durablement les habitants », a-t-elle soutenu.



Plus alarmante encore est la situation du littoral de Guéréo. Soukèye Sarr décrit une population vivant dans l’angoisse permanente face à la progression de la mer. « Des maisons disparaissent sous l’effet des vagues. Des familles entières voient leurs biens menacés. Les collectivités locales ne disposent pas des moyens suffisants pour faire face seules à ce phénomène », a-t-elle alerté.



Face à Mary Teuw Niane, elle a lancé un appel solennel à l’État afin que des mesures fortes soient prises pour freiner l’avancée de l’océan et protéger les populations côtières. Cette rencontre, initiée par le gouvernement scolaire du lycée de Guéréo autour du thème de l’intelligence artificielle, aura finalement permis de mettre en lumière un autre enjeu majeur : celui du développement équilibré des territoires.



De son côté, Mary Teuw Niane a invité les jeunes à s’approprier les outils de l’intelligence artificielle tout en gardant leur esprit critique. Il a notamment mis en garde contre les dérives des réseaux sociaux et la pensée unique véhiculée par certains algorithmes, appelant la jeunesse africaine à gagner « la bataille idéologique » et à faire de l’Afrique non pas un simple consommateur, mais un acteur de la révolution technologique mondiale.



À Guéréo, le message est désormais clair : l’intelligence artificielle représente une opportunité pour l’avenir, mais les populations attendent aussi des réponses concrètes aux défis quotidiens que sont l’eau, les infrastructures et l’érosion côtière.