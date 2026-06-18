Sortie de Sonko sur RFI et France 24: Les critiques acerbes du FDR contre le président de l’Assemblée

La récente intervention d’Ousmane Sonko sur les antennes de RFI et de France 24 continue de susciter des réactions. En réalité, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) dans son communiqué ce jeudi, estime que cette sortie est « scandaleuse » et se présente comme une démonstration d’inculture de la part du leader de PASTEF.







Le FDR reproche à Ousmane Sonko d’avoir réduit l’appartenance nationale à la couleur de la peau, un propos que la coalition autour du FDR approche des thèses portées par les mouvements d’extrême droite. « Un marque d’irresponsabilité » qu’elle juge complète.







La même intervention aurait également été l’occasion pour Sonko de revenir sur ses précédentes déclarations relatives à une « dette cachée ». Le FDR dénonce ce qu’elle présente comme un revirement, rappelant que ces discours antérieurs avaient, selon elle, contribué à précipiter l’économie sénégalaise dans une crise profonde.

