L'Iran lance une vague d'attaques avec des missiles hypersoniques sur Tel Aviv et Haïfa

L'Iran a mené une série de frappes avec des missiles hypersoniques contre les villes israéliennes de Tel Aviv et Haïfa dans la nuit de dimanche à lundi. L'agence de presse iranienne Tasnim, citant des sources militaires, a qualifié cette nouvelle offensive de "la plus puissante" depuis le début de l'opération iranienne.



Selon Tasnim, les missiles ont visé et touché une raffinerie de pétrole et une centrale électrique à Haïfa, y causant des "dégâts importants". À Tel Aviv et Bnei Barak, des informations font également état de "dégâts importants"