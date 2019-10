Koumpentoum : Un accident de la route fait 4 morts et 31 blessés.

Le bilan des accidents de la route du Magal 2019 s'alourdit. En effet, un accident est survenu dans la nuit de ce samedi sur la route de Tambacounda, à 7 kilomètres de Koumpentoum, en provenance de Koungheul. Le bilan est lourd et fait état de 4 morts et 31 blessés. Cest un car de type «Ndiaga Ndiaye» en provenance de Touba et un camion malien qui sont entrés en collision. Les blessés ont été évacués au district sanitaire de Koumpentoum et les corps sans vie déposés au centre hospitalier régional de Tambacounda...