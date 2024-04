Korité / Kolda : Les préparatifs vont bon train...

Les préparatifs de la Korité 2024 vont bon train à Kolda. Ainsi, les tailleurs, les coiffeurs et les fidèles musulmans font les derniers réglages pour célébrer la Korité marquant la fin du Ramadan. Au marché comme dans les quartiers, c'est le rush chez les couturiers, les commerçants, les maquilleurs, entre autres.

D'ailleurs, le marché est bien fourni en volaille et oignons, deux denrées très prisées pour la préparation du repas de fête. Le kg d'oignon local coûte entre 400 et 500 f CFA tandis que le poulet est compris entre 3.500 et 4.000 F CFA.

Dans cette dynamique, avance le tailleur Mamadou Ba, " je termine mes dernières commandes, car je ne prends que ce que je peux terminer. Ainsi, je ne veux pas avoir de problèmes avec mes clients pour non-respect des délais. Et cette année, on ne se plaint pas beaucoup même si la Korité est plutôt réservée aux petits..."

Maïmouna, écharpe sur la tête, à cause de la chaleur est venu faire ses emplettes. Dans la foulée, elle explique : " je trouve que certains produits sont chers comme le poulet qui se vend à 4.000 f alors qu'il était à 3.000 f CFA. Pour l'oignon, la salade leur prix est acceptable, mais il est très difficile de faire avec la conjoncture actuelle. À ce titre, on est obligé de faire des ajustements."

Dans cette lancée, la viande n'a pas connu de hausse. C'est pourquoi, beaucoup ont opté aussi pour la viande avec le kg à 3.000 f CFA. Pour rappel, l'alimentation de la volaille est chère, ce qui explique cette hausse sur le poulet.

Du côté des coiffeurs, des salons pour femmes ou les maquilleurs, c'est le rush total. Diang Camara est un jeune coiffure qui nous a confié : " mon salon ne désemplit pas depuis une semaine. C'est pourquoi, je suis obligé de recruter un autre coiffeur pour m'aider. Si cela continue comme ça, mon chiffre d'affaires va augmenter."

À quelques heures de la fête de la Korité, les rues sont remplies de monde. Ainsi, motos, voitures et piétons se fraient une voie pour passer dans un désordre assourdissant...