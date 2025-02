Kolda : L’armée détruit plusieurs hectares de champs de chanvre indien à Saré Koundian

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux et lu par la rédaction de Dakaractu, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a annoncé que les unités de la Zone militaire N°6 ont mené une opération d’envergure à Saré Koundian, dans la région de Kolda. L’intervention a abouti à la destruction de plusieurs hectares de champs de chanvre indien.



Selon la DIRPA, cette action s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité et les trafics illicites dans cette zone frontalière avec la Guinée. Située dans le sud du pays, la région de Kolda est souvent confrontée à des activités de contrebande et à des circuits de trafic de stupéfiants, profitant de la porosité des frontières avec les pays voisins.



L’armée sénégalaise, engagée dans un combat permanent contre les réseaux criminels, multiplie les opérations de sécurisation dans ces zones sensibles. Cette nouvelle intervention confirme la détermination des forces de défense et de sécurité à assainir le territoire et à combattre les activités illégales qui gangrènent certaines régions frontalières.



Reste à voir si cette opération sera suivie d’autres actions similaires pour éradiquer durablement ces cultures illicites et démanteler les réseaux qui en tirent profit.