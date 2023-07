Kedougou/sondage de l’or à Tomboronkoto : les populations s’opposent aux FDS, deux cases incendiées par des grenades

Suite à l'opposition des habitants de Tomboronkoto face au sondage que Petewol Mining Compagnie (PMC) voulait effectuer à quelques mètres du village, l'entreprise minière avait fait un recul pour prendre d'autres dispositions afin de réussir à faire le sondage. En effet l'entreprise minière PMC s'est faite accompagner par la gendarmerie très tôt ce matin , pendant que les habitants du village dormais pour procéder au sondage de l'or ce vendredi 22 août 2023.



Quelle sera la suite entre PMC et les habitants de Tomboronkoto face à cette situation? Il est évident que le dialogue est nécessaire et obligatoire avant d'exploiter cette partie du village, car il faut nécessairement l'avis de ces derniers pour qu'une multinationale exploite, d'autant plus que cela doit même causer une délocalisation du village. Les habitants du affirment qu’ils n’ont même pas pu accéder aux champs car les forces de défense et de sécurité ne permettent pas le passage. La population était massivement sortie pour échanger jets de pierres et lacrymogènes avec les gendarmes et certains ont été arrêtés. Les jets de lacrymogènes ont occasionné l'incendie de 02 cases dans le village.