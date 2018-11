Kédougou/Tournée économique du Président : La question sécuritaire au cœur des préoccupations

La question de la sécurité dans la région de Kédougou reste et demeure une préoccupation. De par sa position géographique, frontalière avec la Guinée et surtout avec le Mali, la région est souvent en proie à de multiple braquages et autres attaques à main armée, perpétrées par des individus de nationalité étrangère. Certes, l’Etat a renforcé la présence des militaires et a construit des brigades de gendarmerie, mais le problème reste entier. Ainsi, la question de la sécurité de nos zones frontalières doit être au cœur des préoccupations du chef de l’Etat, attendu ce samedi dans la région.