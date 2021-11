Kédougou : Le mouvement FCP a déposé sa liste de candidatures et défie BBY.

Le mouvement Forces Citoyennes du Progrès, a déposé l'ensemble des dossiers de déclaration de candidature avec succès à la préfecture de Kédougou ce mercredi 03 novembre 2021.



Selon le mandataire de la coalition qui porte la candidature de Ousmane Sylla, « c’est l’aboutissement, après quatre longues années, d’un engagement sans faille pour une gestion participative et inclusive de la commune de Kédougou. » Selon lui, « ils viennent par ce présent dépôt confirmer leur volonté de développer la commune de Kédougou avec une inclusion totale de toutes les composantes de la population. »



Il précise ainsi, que « réinventer l'avenir de Kédougou pour une nouvelle démarche de gestion reste notre seul combat. Le président du FCP reste optimiste et confiant, même s'il devra affronter plusieurs candidats sur le terrain politique et surtout la coalition présidentielle...