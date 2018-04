Kédougou : La DER alloue 230 millions à la région, mais le maire juge cette enveloppe dérisoire.

Le comité régional de développement(CRD) sur la Délégation à l'entrepreneuriat Rapide a été organisé à Kédougou, le lundi 09 Avril dans les locaux du centre de formation professionnel Thomas Sankara. La DER, nouvelle politique d'emploi et d'accompagnement des femmes et jeunes annoncée par son excellence Macky Sall lors de son discours à la nation le 3 Avril, a suscité beaucoup d'espoir pour les jeunes. Mais à Kédougou la montagne semble avoir accouché d’une souris. En effet la cagnotte allouée à la région de Kédougou, qui est de 230.000.000 F CFA, sur un budget de 30 milliards, a été jugé insuffisante par les élus locaux, jeunes, femmes et opérateurs économiques. La cagnotte des 230 millions alloué à la région de Kédougou n'est pas à la hauteur des attentes des autorités locales et de l'ensemble des représentants des jeunes et des femmes de Kédougou. Pour une enveloppe de 30 milliards de nos francs destinée à la délégation pour l'entreprenariat rapide(DER), la région minière de Kédougou se retrouve avec moins d’un demi-milliard, la raison avancée est le taux de la démographie jugé très petit! Autrement dit, les populations de Kédougou ne sont pas représentatives en terme démographique. Selon nos confrères de la radio ’’DJIKKE FM’’, le premier magistrat de la ville, le maire Mamadou Hadji Cissé n'a pas donné sa langue au chat pour dénoncer cette discrimination:" Au vu de ce que la région apporte dans le domaine économique et la qualité de ses ressources humaines, je crois que le gouvernement devrait avec la DER revoir l'enveloppe de Kédougou en hausse, c'est une demande forte des populations, il faut faire une discrimination positive pour la région de Kédougou en augmentant la cagnotte jusqu'à 1 milliard ou plus, nous savons que le président fait beaucoup pour cette région mais pour cette délégation nous méritons plus pour accompagner nos femmes et nos jeunes. Et ce combat nous le porterons tous ensemble pour l'intérêt de nos populations ».a-t-il terminé...