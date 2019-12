Kaolack : sept ( 7) jeunes ont péri dans le naufrage de la pirogue en Mauritanie.

La commune de Kaolack continue d'enregistrer des victimes, après le naufrage d'une embarcation de fortune en Mauritanie. Ainsi, au lieu de 5 personnes, c'est plutôt 7 jeunes qui sont décédés dans les eaux glaciales. Ils sont, pour la plupart, natifs des quartiers des Abattoirs Ndagane (plus précisément aux abattoirs Djoloffène), Ndar-gou-daw et Tabagoye.

Parmi les victimes, on peut citer : Cissé Dia Mbaye, Mame Mor Mbaye, Abdou Soukèye, Ngouda Sow, pape Alioune Sow entre autres...