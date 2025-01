Kaolack : plus de 5.000 cartes d’égalité des chances distribuées à des personnes vivant avec un handicap moteur

5.870 cartes d’égalité des chances ont été distribuées à des personnes vivant avec un handicap, a indiqué, Saër Seck, le directeur régional de l’action sociale de Kaolack.

"Les autorités ont fait des efforts dans le cadre des cartes d’égalité des chances, puisque 5. 870 bénéficiaires ont été répertoriés dans cette région, dont 4.999 bénéficiaires de bourses de sécurité familiale et 872 de la couverture médicale universelle", a t-il soutenu, oindiquant que le taux de prévalence des personnes vivant avec un handicap, à Kaolack, se situe à 7,5%, plus que la moyenne nationale.

"À ce jour, l’État du Sénégal, sous l’égide du ministère de la Santé et de l’Action sociale, a distribué 98 126 cartes d’égalité des chances et certificats de handicap, adossés à des programmes de filets sociaux multisectoriels tels que les bourses de sécurité familiale et la couverture médicale universelle (CMU)", a ajouté Mamadou Lamine Faty, directeur de la promotion et de la protection des personnes vivant avec un handicap.

C'était lors d'un Comité régional de développement (Crd) consacré à l’orientation du Comité régional multisectoriel de gestion du handicap et d’accessibilité aux technologies d’assistance présidé par Mamadou Habib Kamara, adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement.

La rencontre entre dans le cadre d’une mission conjointe impliquant le Centre national d’appareillage orthopédique (CNAO), la Direction générale de l’action sociale (DGAS) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), pour le suivi de l’installation des Comités régionaux multisectoriels de gestion du handicap et d’accessibilité aux technologies d’assistance.

En.effet, ce projet marque une étape importante dans l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec handicap moteur au Sénégal. Toujours dans le cadre de ce projet ambitieux, un centre d’appareillage régional sera bientôt installé à Kaolack.