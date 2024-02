Kaolack: Un enseignant gruge son défunt collègue de près de 4 millions de Fcfa

Placé sous mandat de dépôt depuis plusieurs jours, M. Diakhaté, enseignant de son état, est dans de beaux draps.



Après le décès de son ami et collègue, M. Diakhaté s'est rapproché de la veuve pour récupérer les documents du défunt pour, dit-il, aider la dame à toucher sa pension.



Muni de ces papiers, le mis en cause est finalement parti dans une banque de la place afin de faire un prêt au nom du défunt. Il est sorti de la banque avec une enveloppe de 3 millions 200 mille Fcfa. C'est ainsi qu'il est allé remettre à la veuve la somme de 1,5 million de Fcfa avant de disparaître avec le reste de l'argent tout en faisant croire à la dame que celui émane de la pension.



Quelques mois plus tard, la banque a constaté que le client ne venait plus récupérer son salaire( ignorant qu'il était décédé). Interpellée, la veuve s'est rendue sur place pour discuter avec les agents afin de leur faire part du décès de son défunt mari. La banque a demandé à voir le certificat de mariage et le certificat de décès. Très surpris, les agents ont expliqué à la dame qu'un prêt a été fait par son mari et après vérification et à la surprise générale, il s'est trouvé que le client était décédé bien avant cette date.



Une plainte a été finalement déposée. Interpellé et secoué par les hommes en bleu, le mis en cause a reconnu les faits. Il a été déféré et placé plus tard sous mandat de dépôt en attendant son jugement pour escroquerie.