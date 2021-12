Kaolack - Trafic de drogue / Focus sur le réseau de Thioffack : Une quinzaine de revendeurs, plus de 10 épis et une famille entière qui gère le business.

Le réseau susnommé demeure la sève nourricière du trafic entre Kaolack et Diourbel où tous les consommateurs et détaillants de la ville se rendent pour se ravitailler au quotidien. Et en plus, les ventes se font à l'air libre.

En effet, selon une source de Dakaractu, il n’y a pas moins de 10 épis (des jeunes placés dans chaque entrée menant au point de vente pour alerter les revendeurs de l'arrivée de tout véhicule suspect).

15 revendeurs ont été dénombrés au point de vente ainsi que leur responsable (le cerveau) de la bande.

Aux dernières nouvelles, c'est une famille établie dans ce quartier qui gère ce business et ravitaille les différents coins de Kaolack en tenant en respect la population sous peine de représailles.

Ainsi, grâce à cette opération combinée, les différents corps précités entendent faire reculer significativement ce phénomène à Kaolack en dépit des manœuvres des trafiquants pour garder jalousement leurs différents réseaux...