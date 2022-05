Kaolack / Sibassor : Le délégué de quartier de Lyndiane perd la vie dans un terrible accident.

Un énième accident vient de se produire sur la RN1 à hauteur de la commune de Sibassor.



En effet, le délégué de quartier de Lyndiane du nom de Pape Cissokho qui était à bord d'une moto, a été violemment heurté par un camion.



L'accident a été provoqué par un particulier communément appelé " War-gaïndé" qui roulait à vive allure à l'entrée de la commune de Sibassor. Le chauffeur a d'abord percuté la moto au milieu de la route avant que le camion n'arrive pour écraser l'une des victimes qui se trouve être le délégué de quartier de Lyndiane (commune de Kaolack).



Pour rappel, un autre accident était dernièrement survenu sur cet axe routier entre un bus et un mini-car et le bilan avait fait état de 07 morts et plusieurs blessés...