Kaolack- Rentrée scolaire 2025-2026: 39 écoles sous les eaux[...], un gap de 396 enseignants à combler

Plusieurs établissements scolaires de la région de Kaolack sont sous les eaux de pluie. La révélation est faite ce jeudi 25 septembre 2025 par le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré à la rentrée scolaire 2025-2026.

''Pour ce qui est de l'amélioration de l'environnement scolaire, nous ferons de notre mieux en rapport avec la compagnie des sapeurs pompiers afin d'engager les opérations de pompage dans les établissements dont les cours sont envahies par les eaux [...]. A l'échelle de la région pour le moment, on en a 39 établissements scolaires (envahis par les eaux) et les 29 se situent au niveau du département de Kaolack'', a-t-il déclaré.

Selon l'exécutif régional, Kaolack a un important gap d'enseignants à combler. '' Nous avons un gab de 276 enseignants pour le préscolaire et l'élémentaire et pour ce qui est du moyen-secondaire, ce gap s'établit donc à 120 enseignants'', a fait savoir Mouhamadou Moctar Watt.

Pour l'inspecteur d'académie (IA), Samba Diakhaté, des instructions ont été données par le Gouverneur pour permettre aux établissements scolaires d'accueillir sans difficulté majeure, les enseignants et les potaches. '' Qui parle de Kaolack, parle toujours d'inondations, c'est-à-dire les écoles qui sont encore dans les eaux à la rentrée. C'est une situation préoccupante mais que nous allons tout simplement gérer avec méthode''. Rappelons que la date de la rentrée scolaire du personnel enseignant est fixé au 6 octobre et deux jours plus tard pour les élèves, le 8 octobre 2025.