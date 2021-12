Kaolack / National1 première journée : Asc Saloum bat Etics (1-0).

Pour le compte de la première journée du championnat National1 de football, l'Asc Saloum a croisé le fer avec l'Etics de Mboro, au stade Lamine Guèye de Kaolack.



Les supporters et les férus du ballon rond ont massivement fait le déplacement pour assister à la rencontre.



Dans les gradins, le rytme sonore des tam-tams et les chœurs des supporters du club fanion de la cité de Mbossé Coumba Djiguène ont vibré dans le stade.



En première mi-temps, les visiteurs ont dominé leur adversaire sans marquer le moindre but.



À la 45 ème minute de jeu, sur un centre de l'arrière droit du Saloum, l'attaquant Mapathé Mbodj sur une belle tête envoie la ballon au fond des filets et donne l'avantage à son équipe. Ainsi, les poulains de Moustapha Seck ont remporté la victoire à domicile...