Kaolack : Le CEMGA insiste sur la prise en charge de l'hébergement des militaires

Le chef d’état-major général des armées sénégalaises (CEMGA), le général Cheikh Guèye, a effectué ce vendredi à Kaolack, une visite des installations de la zone militaire numéro 3. Accompagné de ses collaborateurs, il s’est rendu au siège du commandement de la zone où il a rencontré le commandant de zone, le colonel Saïfoulaye Sow, et les différents chefs de corps des armées du centre du pays, puis a visité le camp militaire Sémou Djimith Diouf basée dans la commune de Kaolack. "Aujourd’hui, nous avons reçu le CEMGA dans le cadre de ses tournées traditionnelles. Il vient souvent au niveau des zones pour s’enquérir des conditions de vie des militaires afin d’y apporter des solutions", a déclaré le commandant de la zone militaire numéro 3, le colonel Saïfoulaye Sow.



Avant d'ajouter : "Le CEMGA a identifié les difficultés et a donné des instructions et des orientations claires par rapport à la prise en charge de l’hébergement des militaires ainsi que le renforcement des conditions de vie des soldats. Le CEMGA a vu les problèmes et a donné des orientations claires avec un échéancier déterminé. Ainsi, avant la fin de l’année (2018), tous les travaux nécessaires vont être entamés et les infrastructures réhabilitées".



Pour rappel, la zone militaire numéro 3 polarise les régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine. Des unités et autres détachements des différents corps des armées sont logés dans cette zone militaire qui abrite également l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA).