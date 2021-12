Kaolack : La jeunesse de Benno Bokk Yakaar condamne l'attaque perpétrée contre le cortège de Rahma.

La jeunesse de la mouvance présidentielle a fait face à la presse pour condamner l'attaque perpétrée contre le véhicule de Mohamed Ndiaye Rahma.



Les jeunes de Benno Bokk Yakaar ont aussi mis en garde ceux qui s'en sont pris à leur candidat et demandé à ce qu'une telle attaque ne se répète plus à Kaolack.



Ces derniers ont aussi promis désormais de défendre et d'accompagner leur candidat dans le cadre de ses tournées pour mieux assurer sa sécurité.



À signaler que le camp de Serigne Mboup qui a été cité dans cette affaire, compte faire face à la presse dans la journée pour répondre de ses accusations...