Kaolack: La coalition "Mimi 2024" enregistre de nouvelles adhésions et fait cap sur la prochaine présidentielle

La Coordination Mimi 2024 Kaolack a tenu une réunion ce Samedi 13 mai 2023 qui a vu la participation de beaucoup de militants et responsables de cette formation politique, sous la présidence du coordinateur départemental, en l'occurrence El Hadj Maodo Diallo.



La rencontre portait sur la remobilisation des troupes, le parrainage, la vente des cartes de membres et la massification. Elle a été aussi l'occasion d'enregistrer l'adhésion, au MIMI 2024, d'un grand responsable politique, en l'occurrence M. Bassirou Kane, ex-coordinateur des unités de vigilance opérationnelle de l'APR et Président du mouvement ENC ( ÉMERGENCE D'UNE NOUVELLE CONSCIENCE CITOYENNNE).



Toujours dans le cadre de l'élargissement de cette formation politique au niveau départemental, il a été noté la présence de nombreux responsables politiques d'autres obédiences qui sont venus grossir les rangs de Mimi 2024 dont Monsieur Abdoulaye Dabo, responsable politique à kaolack et Toubacouta, qui est venu se joindre à cette formation pour le triomphe de leur candidate, la présidente Aminata Touré, à l'élection présidentielle de 2024.



L'occasion a été également saisie par la Coordination Mimi 2024 de Kaolack pour féliciter Mme Aminata Toure Mimi d'avoir reçu la distinction honoraire de Docteur honoris causa de Champlain Collège dans l'État de Vermont aux USA...