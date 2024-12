Kaolack : "Je suis prêt à fournir tout le matériel tous les dimanches pour rendre Médina Mbaba aussi propre que les quartiers Japonais" (Mor Ndao)

Depuis des années, le Dg de Acty Sénégal, Mor Ndao et leader du mouvement «Yaatal Pastef» s’active dans le social pour soutenir les populations notamment pour réduire le taux de chômage des jeunes dans les communes de Sibassor et Dya à travers ses entreprises de sel. Aujourd’hui, ce dernier a décidé de s’investir pleinement dans son quartier Médina Mbaba. D’ailleurs, il a décidé de financer sur fonds propres, à hauteur de dix millions FCFA, les groupements de femmes dudit quartier. Lors de la deuxième phase de financement d’un groupement de femmes (25 femmes) d’une valeur de 2 500 000 FCFA, Mor Ndao a invité les populations de Médina Mbaba à sortir en masse participer aux journées de «Setal sunu gox» qu’il va organiser tous les dimanches. Pour un bon démarrage des activités, le leader de «Yaatal Pastef» a acheté des tuyaux, des balais, des pelles, râteaux et brouettes pour participer en pompe à l’assainissement de Médina Mbaba. Lequel, souhaite-t-il, peut être aussi propre que les quartiers du Japon. «Je suis prêt à fournir tout le matériel nécessaire pour rendre propre ce quartier et j’invite les populations à sortir en masse tous les dimanches. Je veux faire de Médina Mbaba un quartier à la Japonnaise», promet Mor Ndao. Qui ambitionne de dérouler beaucoup de projets à Médina Mbaba en collaboration avec ses partenaires Japonais.