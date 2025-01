Kaolack : Des autorités lancent un plaidoyer pour la construction d'un autre hôpital de niveau 3

Vu l'accroissement de la population Kaolackoise, l'adjoint au gouverneur de Kaolack chargé du développement et la directrice régionale de la Santé de Kaolack ont plaidé, ce mardi 28 janvier, la construction d'un autre hôpital de niveau 3 pour une meilleure prise en charge des malades et le renforcement de la carte sanitaire de la région.

"Au niveau de la région de Kaolack, il n'y a qu'un seul hôpital à savoir l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass. Et avec l'accroissement de la population, il est aujourd'hui urgent de doter la région d'une autre structure sanitaire capable de résorber ce trop de cas de maladies", a fait remarquer Mamadou Habib Camara, adjoint au Gouverneur de Kaolack, chargé du développement.

Dans le même veine, Dr Aissatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé déclare qu'il y a "des défis par rapport à la disponibilité des infrastructures sanitaires à Kaolack.

"La région de Kaolack compte plus de 1,3 million d'habitants et nous n'avons que l'EPS de El Hadji Ibrahima Niass qui est un EPS centenaire comme on l'a si bien dit. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un deuxième hôpital dans la région. Heureusement que lors de sa dernière visite, le ministre de la santé et de l'action sociale a annoncé que les autorités prévoient de construire dans la région de Kaolack, un EPS de type 3 et nous l'attendons beaucoup", souligne-t-elle.

C'était à l'occasion d'une réunion du comité régional de développement consacrée à la Dissémination du plan stratégique de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et des jeunes et de la nutrition et du plan annuel national budgétisé de planification familiale.

"Ces plans ont pour objectif de réduire drastiquement les mortalités d'ici l'année 2024 à l'année 2028. Sur ce, il est question de tenir un CRD d'abord mais aussi un atelier de 4 jours qui regroupera les acteurs de la santé et les acteurs communautaires pour un peu adopter le plan national par rapport aux spécificités de la région de Kaolack. Ainsi, il sera question d'établir des stratégies régionales pour participer efficacement à la lutte contre les mortalités ainsi citées", a ajouté Mamadou Habib Camara.

Pour le Dr Aissatou Barry Diouf, la région de Kaolack a fait beaucoup d'efforts dans le cadre de la lutte contre les mortalités que ce soit maternelle, infantile ou néonatale. "Ça s'est reflété sur les résultats parce que nous avons noté qu'il y a une baisse au niveau de la mortalité maternelle entre 2013 et 2023. Elle est passé de 378 à 176 pour 100 mille naissances vivantes. La mortalité néonatale a été divisée par 4 entre 2005 2023. Elle est passée de 44 à 11 pour 100 mille naissances vivantes. Ce qui est en deçà même des chiffres au niveau national. C'est la même tendance qui a été observée pour la mortalité infantile qui est passée de 79 à 29 pour 100 mille naissances vivantes et c'est cette même tendance qu'on a vu au niveau de la mortalité infanto-juvénile", a fait savoir la directrice régionale de la santé de Kaolack.