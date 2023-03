Kaolack / Défilé du 4 avril : 3.130 participants attendus dont 2.648 civils.

La zone militaire numéro 3 prépare activement le 63ème anniversaire de la fête de l’indépendance du Sénégal.



Ainsi, au cours d'une réunion préparatoire à Kaolack, le chargé de l'organisation dudit défilé, le colonel Seykou Keïta a informé que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une bonne organisation de cet événement.



Pour cette année, tous les services seront impliqués, notamment l'inspection d'académie, les établissements scolaires, ainsi que les tout-petits. Sur un total de 3.130 participants, 482 viendront des forces de défense et de sécurité et 2.648 seront des civils. À rappeler que le thème de cette année porte sur "Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles."