Kaolack: Cheikh Ibrahim Niass déclare sa candidature et décline son programme pour une commune ' propre, juste et prospère'

Cheikh Ibrahim Niass, le président fondateur du Rassemblement de la Société pour le Sénégal (RSS), un parti politique qui incarne une nouvelle génération d’engagement, une nouvelle vision pour Kaolack et pour tout le Sénégal, a officiellement déclaré sa candidature à la mairie de Kaolack.

Sa mission actuelle est de briguer les suffrages des Kaolackois pour transformer durablement la ville et redonner espoir à ses habitants à travers des actions concrètes. Avec son projet: ''Lér Léral'' (La clarté) et la transparence dans la gestion publique, ''Set Setal'' (la propreté), la santé et l’environnement, "Dundu Dundal": Vivre dignement grâce à la création d'emplois pour la Jeunesse consciente (hommes et femmes), M. Niass et son équipe comptent faire de la ville de Mbossé Coumba Djiguène, une commune où il fait bon vivre.

En pleine tournée de visites de proximité, Cheikh Ibrahim Niass et son équipe du RSS sont à l’écoute des populations de Kaolack pour co-construire un projet politique réaliste, participatif et orienté vers les résultats. Selon lui, '' le changement est déclenché, le changement est en cours, le changement, c’est maintenant''. C'est pourquoi, il lance un appel à la jeunesse de Kaolack à rejoindre le RSS pour qu'ils construisent ensemble une ville propre, juste et prospère où chacun a sa place et où l’avenir se décide avec elle.

Rappelons que Cheikh Ibrahim Niass est un leader politique sénégalais, technicien supérieur en supply chain management, ingénieur en Sciences Politiques, Relations Internationales, et Géostrategie. Expert en gestion des organisations. Formé dans les plus grands instituts du Sénégal, il est aussi un Doctorant au CEDS (Centre des Études Diplomatiques et stratégiques de Dakar), profondément engagé pour une gouvernance locale inclusive, transparente et centrée sur le bien-être des citoyens.