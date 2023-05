Kaolack / Caravane nationale de sensibilisation sur l’état civil : le cours magistral du Khalife de Médina Baye sur la citoyenneté, l’état civil et la démocratie.

Après la région de Kaffrine, où la municipalité a organisé un forum populaire de sensibilisation et d’information sur l’état civil et un road show au marché hebdomadaire de Missirah, les caravaniers ont entamé leur séjour dans la capitale du Saloum par une visite auprès du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahim Niass.

Dans un cadre d’une modestie envoûtante et après avoir écouté le chef de la délégation, Ibrahima Etia, chargé de communication de l’ANEC, le Khalife de Baye Niass, a livré un véritable cours magistral sur l’état civil, la citoyenneté et la démocratie. Après avoir félicité et s’être réjoui de voir « ses enfants et ses petits-enfants » sillonner le pays pour porter un message aussi important que celui de l’état civil, le Khalife de Médina Baye dira : « qu’un homme sans papier est un non-homme. Le message doit être porté partout dans le pays surtout en zone rurale. La plupart d’entre nous pense que le mariage célébré à la mosquée suffit, ils ignorent qu’il faut aller déclarer à la mairie. Déclarer les naissances, les mariages et les décès, c’est faire preuve de citoyenneté. Et cette citoyenneté doit s’exercer et doit être l’affaire de tous. C’est aussi cela la démocratie. Le Sénégal est un pays démocratique et ce n’est pas nouveau. Les politiciens nous parlent tout le temps de démocratie, mais ils ignorent que la démocratie est enracinée au Sénégal. C’est dans notre culture », a lancé le Khalife de Médina Baye...