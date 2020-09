Kaolack : Aminata Touré vole au secours des sinistrés.

La présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) a envoyé une délégation à Kaolack pour remettre son appui au gouverneur et au préfet, destiné à la lutte contre les inondations.



Madame Aminata Touré a ainsi remis au gouverneur Alioune Badara Mbengue, 1.000 litres de carburant pour participer au pompage des eaux pluviales qui stagnent encore dans certaines maisons et des rues. Au préfet du département, un important lot constitué de produits phytosanitaires lui a été remis.



La délégation de Dakar a trouvé à Kaolack une forte délégation composée de conseillers spéciaux, de responsables politiques, de militants etc...