Kaolack : Aliou Raki Sall « s’associe pleinement au soutien indéfectible à Mamadou Moustapha Bâ, un digne fils du Saloum »

Les membres du bureau politique de Pastef/Forces républicaines de Kaolack se sont réunis pour étudier la situation politique nationale, entre autres. Les pertes en vies humaines enregistrées de jeunes candidats à l’immigration clandestine, les Var du régime en place n'ont pas été en reste.

« Soucieux de l'empressement des jeunes à se réaliser ou s'exiler au risque de leurs vies », le président dudit mouvement, Aliou Raki Sall, « encourage le gouvernement du Sénégal à rendre effectif l'accès aux matières premières indispensable à la création de petites unités de transformation pourvoyeuses d'emplois »

À la question de la VAR dans les réseaux sociaux, ce dernier se désole des attaques contre le PM et ses collaborateurs. « Je dénonce la campagne de dénigrement contre le chef du gouvernement et ses collaborateurs, car changer d'avis pour une bonne raison est une preuve d'intelligence et de probité morale. D'ailleurs les hommes et femmes intelligents changent souvent d'avis », dit-il. Cependant, s'agissant des accusations qu’il juge « sans fondement » portées contre l’ancien ministre Mamadou Moustapha Bâ, fils du Saloum, Aliou Raki Sall de préciser : « Pastef/Forces républicaines s’associe pleinement et entièrement au soutien indéfectible à Mamadou Moustapha Bâ, un digne fils du Saloum, un cadre valeureux dont le Sénégal a besoin ».