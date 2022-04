Kaolack : Abdoulaye Guèye de And Nawlé décide à son tour d'envoyer une citation directe à Daniel So.

La dernière sortie médiatique de El Hadj Daniel So par le biais d'un de ses lieutenants annonçant une citation directe contre Abdoulaye Guèye continue toujours de faire l'actualité. Sommé de s'expliquer sur sa dernière sortie accusant M. So « d'être en train de soudoyer le président Macky Sall... », Abdoulaye Guèye qui faisait face à la presse, dit maintenir ses propos.

Et d'annoncer du coup une citation directe contre le responsable de Kaolack Moo Nû Ñor pour usurpation. À le croire, « Daniel So a déclaré lors d'une rencontre que la conférence des leaders est dissoute alors que les leaders qui l'ont créé sont toujours là. C'est pourquoi, nous avons pris la décision de lui servir une citation directe... »