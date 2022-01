Kahène / Locales 2022 : « le président doit nous aider à désenclaver et à électrifier notre commune » (Mamady Thiam, maire)

La commune de Kahène, est l'une des plus enclavées, sinon la plus enclavée du département de Koumpentoum, surtout en période hivernale. Pendant l'hivernage, une très grande partie de la localité est souvent coupée du reste du pays. Et sans infrastructures routières, point de développement. C'est en substance l'avis du tout nouveau maire réélu de Kahène, M. Mamadou Thiam. Face aux populations, à qui il a tenu à adresser ses vifs remerciements, pour la confiance renouvelée en sa personne pour conduire les destinées de la commune, le jeune maire a dit mettre le désenclavement au rang de priorité. À cet effet, il invitera dans le cadre de l'intercommunalité, « les maires des communes voisines et le Conseil départemental de Koumpentoum, à unir nos forces et nos moyens pour faire des pistes de désenclavement. Mais, le président de la République, son excellence Monsieur Macky Sall, doit nous aider à désenclaver et à électrifier notre commune. Il nous faut une ouverture vers Koungheul. La dorsale Diam-Diam-Kanouma-Kaba-Kanta reste est une urgence. Je lance un appel solennel, au nom des populations de Kahène, au chef de l'État afin qu'il nous aide à résoudre ce problème ».

Sur un autre registre, le maire réélu de Kahène, avec 32 conseillers, invite le chef de l'État, à promouvoir les responsables politiques du département. En effet, dira-t-il, « à Koumpentoum nous avons gagné à toutes les élections depuis 2012. Il est temps d'écouter le peuple du Niani », dira Mamady Thiam...