KOLDA : sensibilisation, actions, appels au menu du cleaning day…

A en croire Abou Ba DG du cadre de vie et de l'hygiène publique « nous sommes à Kolda pour célébrer la 13e édition du « bessu setal » qui est une instruction du chef de l'État. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'inculquer à nouveau la culture de la propreté aux citoyens. En dehors du travail important de la SONAGED, aujourd'hui c'est de pousser les citoyens à prendre en charge la propreté. » D'ailleurs, il rappelle que « l'objectif principal visé est de ne pas salir. C'est pourquoi, nous avons pensé que l'école est un cadre propice pour faire passer la sensibilisation pour que les populations puissent s'approprier de la propreté. » Dans la foulée, il précise « dans le cadre de cette journée, nous avons accompagné la commune avec d'importants moyens de nettoyage comme les râteaux, des pelles, des balais etc. »

Pour Abdourahmane Diallo principal du collège Bouna Kane " il est important d'avoir un cadre sain et propre pour étudier. Et en sensibilisant les élèves sur la propreté de l'environnement c'est sensibiliser la communauté. C'est pourquoi, nous devons pérenniser ces genres d'actions avec les enfants qui seront les citoyens de demain... »

Avec cette journée, ce sont des artères et des sites qui ont été nettoyés à nouveau par les populations et les agents de la SONAGED pour un environnement sain. Il faut rappeler que depuis l’arrivée de la SONAGED au fouladou la propreté est de mise partout dans les communes.

Madou Diallo

Au menu du « cleaning day » de la 13e édition organisée à Kolda par le ministère de l’urbanisme, il y a la sensibilisation suivie d’actions et d’appels des autorités aux citoyens pour s’approprier le concept. Il s’agit pour le DG du cadre de vie et de l’hygiène publique Abou Ba et pour le Gouverneur d’inculquer aux citoyens surtout les élèves le culte de la propreté de l’environnement. Ainsi, pour marquer la journée la délégation a effectué des déplacements au lycée Alpha Molo Baldé, au collège Bouna Kane pour appeler les élèves à copier et sensibiliser à leur tour sur ces actions salutaires aux communautés. Selon les autorités éduquer un enfant c’est éduquer la communauté. Cette journée a été aussi un moment de remise de matériels de nettoyage comme des balais, des râteaux, des pelles, des poubelles entre autres.