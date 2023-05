KOLDA : la presse locale à l’école de la couverture maladie universelle…

Sur la réforme, il explique « les mutuelles de santé vont passer de la commune au département avec un système de professionnalisation. D’ailleurs, on a mis déjà en place la mutuelle départementale de Médina Yoro Foula, celle de Kolda vient d’être enclenchée. En ce sens avec le professionnalisme, la mutuelle va prendre en charge les questions sanitaires des populations de manière forte. »

La presse locale de Kolda composée des correspondants régionaux, a été à l’école de la couverture maladie universelle (CMU), ce samedi 13 mai. Ainsi, ces derniers ont été réunis pour être sensibilisés sur les réformes, les résultats et les perspectives de la CMU pour une meilleure prise en charge de la santé des populations. Dans cette lancée, la presse est appelée à bien sensibiliser les populations. C’est pourquoi, selon le Dr Lamine Diouf, chef du service régional de la CMU, qu’il est important de partager avec la presse sur ces points, pour traiter et donner la bonne information à la cible. Ce dernier avance que grâce à la communication, la CMU est à plus de 320 mille bénéficiaires dans la région.À en croire ld Dr Lamine Diouf, « le but de la rencontre est de partager des informations sur la CMU avec les correspondants de presse de Kolda. En ce sens, je rappelle que la CMU est à plus de 320 mille bénéficiaires dans les mutuelles de santé dans la région, soit un pourcentage de 36,68% et un taux de pénétration avoisinant les 48%. »À ce titre, il précise : « ces résultats ont été atteints grâce aux activités de communication et de plaidoirie qui ont été faites dans la région. C’est pourquoi, dans cette lancée, on ne peut pas occulter les efforts du projet ISMEA avec l’enrôlement des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, a participé à relever le membership des mutuelles de santé de la région. »Dans cette optique, il soutient que « les populations sont toujours enthousiastes à être enrôlés dans la CMU vu les nombreux avantages. D’ailleurs, nous avons un package alléchant mis à la disposition des populations sans couverture médicale qui ne sont pas des fonctionnaires ou des travailleurs en entreprises, de s’approcher des mutuelles de santé. »